Buitenlandse Zaken verleent hulp aan Nederlander van de Madleen

DEN HAAG (ANP) - Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Israël hebben consulaire bijstand verleend aan de gearresteerde Mark van Rennes, de kapitein van het schip 'Madleen' dat een kleine hoeveelheid noodhulp naar Gaza wilde brengen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag weten.

Het ministerie staat in contact met de familie van Van Rennes en wil verder niet inhoudelijk ingaan op de verleende consulaire bijstand. "Het is aan de Israëlische autoriteiten om uitspraken te doen over het verdere proces." Van Rennes wordt vermoedelijk ergens de komende dagen Israël uitgezet.

Aan boord van de Madleen waren twaalf mensen onder wie de Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg. Zij is inmiddels door de Israëlische autoriteiten op het vliegtuig naar huis gezet. Ze kunnen of vrijwillig vertrekken of gaan de uitzettingsprocedure in. Welke weg Van Rennes heeft gekozen, is niet bekend.

De Israëlische marine enterde het schip zondag. Het land heeft een maritieme blokkade van Gaza ingesteld.