BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Wopke Hoekstra krijgt er tijdelijk een taak bij. De portefeuille 'Transport' wordt toegevoegd aan zijn functie als Klimaatcommissaris. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft dat beslist omdat de Eurocommissaris voor Transport, Adina Valean, met haar taak stopt.

De Roemeense Valean is vanaf dinsdag Europarlementariër in het nieuwe Europarlement. Het nieuwe EU-parlement houdt dan zijn eerste plenaire vergadering in Straatsburg.