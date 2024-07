Chaos bij finale Copa América: Fans bestormen stadion, sluipen naar binnen via ventilatiesysteem

Regerend wereldkampioen Argentinië heeft vannacht zijn Copa América-titel geprolongeerd. Hiermee heeft superster Lionel Messi zijn 45ste elftalprijs binnen, een nieuw record waar Harry Kane slechts van kan dromen. De finale werd echter ontsierd door grote organisatorische problemen.

Lautaro Martínez was de grote held van Argentinië. De 26-jarige spits van Internazionale maakte in de 112de minuut de enige goal in de finale tegen Colombia, dat 28 wedstrijden ongeslagen was. Mogelijk was het de laatste wedstrijd van Messi in het blauw-witte tricot. De 37-jarige aanvaller viel in de 60ste minuut uit met een enkelblessure en zag vanaf de bank hoe zijn teamgenoten de klus alsnog klaarden.

Droom

Voor Ángel Di María (36) was het sowieso zijn laatste interland voor Argentinië. Ook Nicolas Otamendi (36) stopt hoogstwaarschijnlijk als international. “Ik droomde dat ik de finale zou bereiken, die zou winnen en op deze manier met pensioen zou gaan. Ik heb zoveel mooie gevoelens en ben deze generatie eeuwig dankbaar”, vertelde Di María.

Nachtmerrie

Het ging helemaal mis voor aanvang van de wedstrijd. De aftrap was vijf kwartier later vanwege een enorme chaos rondom het Hard Rock Stadium in Miami, waarbij fans zonder kaartje door de hekken braken. Op allerlei manieren probeerden ze de tribunes te bereiken. Hierbij vielen volgens diverse media meerdere gewonden. De Spaanse sportkrant Marca schrijft ‘dat het een wonder is dat er geen doden vielen’.

Paniek

Er ontstond grote paniek rondom het stadion. Ondertussen stonden nog 30.000 mensen mét een kaartje buiten de poort van het stadion rond de geplande starttijd. De politie van Florida moest er aan te pas komen om de orde te herstellen. Diverse fans die zonder kaartje het stadion in waren gekomen, werden door de politie gearresteerd, waarna vlak voor 03.30 uur Nederlandse tijd alsnog werd afgetrapt.