Eurocommissaris Lahbib in Boedapest voor pride

BRUSSEL (ANP) - De Belgische Eurocommissaris Hadja Lahbib (Gelijkheid) is van plan zaterdag aanwezig te zijn op de veelbesproken pridemars in Boedapest. Lang was onduidelijk of de Europese Commissie iemand zou afvaardigen naar de mars. De bijeenkomst is door de politie verboden, maar door de burgemeester toegestaan.

De Hongaarse premier Viktor Orbán zei donderdag op de EU-top dat meelopen in de mars "juridische gevolgen" kan hebben. Er kunnen boetes worden opgelegd en er mogen gezichtsherkenningssystemen worden ingezet.

"Het recht om precies te zijn wie je wilt, te houden van wie je wilt en te marcheren voor je rechten zijn fundamentele vrijheden van onze Unie", zei Lahbib, die vrijdag al in Boedapest is.

Lahbib heeft ook een ontmoeting met staatssecretaris Mariëlle Paul, die namens Nederland aanwezig is. Ook lopen Tweede Kamerleden en tientallen Europarlementariërs mee om hun steun te betuigen voor de Hongaarse lhbti-rechtenbeweging.