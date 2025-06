VVD wil in Zuid-Holland 100 miljoen euro voor aanpak stroomnet

DEN HAAG (ANP) - De VVD in Zuid-Holland heeft voorgesteld om 100 miljoen euro vrij te maken voor maatregelen om ruimte te maken op het provinciale stroomnet. Volgens de fractie is dat geld noodzakelijk om in de komende vier jaar netcongestie aan te pakken. De VVD wil op 9 juli, als de Provinciale Staten de voorjaarsnota vaststellen, 100 miljoen uit de algemene reserves halen om het plan te bekostigen.

"Onze provincie krijgt rake klappen", zegt VVD-Statenlid Axel Broekhuizen. "Bedrijven die afhaken, plannen die stilvallen en sinds december hangt boven ons stroomnet het bordje 'vol'. Het is dus tijd voor actie. We moeten niet afwachten, maar instappen waar het knelt en zulke projecten losbeuken."

De VVD kondigde het voorstel vrijdag aan tijdens een commissievergadering. Het plan kon daardoor niet inhoudelijk worden behandeld, maar pas op 9 juli als ook meteen een besluit moet worden genomen. Vrijwel alle partijen zeiden zich hierdoor overvallen te voelen.