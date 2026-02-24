ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky gaat voor tweede termijn als oorlog nog niet voorbij is

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 16:08
anp240226164 1
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal zich "zeker" kandideren voor presidentsverkiezingen in zijn land als de oorlog tegen Rusland tegen die tijd nog aan de gang is. Dat zegt het staatshoofd in een interview met Tagesschau.
"Voor nu zit ik nog in mijn eerste termijn, buiten mijn eigen wens om. Die is simpelweg verlengd", aldus Zelensky tegenover het Duitse nieuwsprogramma. Zijn termijn zou in mei 2024 aflopen, maar is sindsdien voor onbepaalde tijd verlengd. In Oekraïne is het bij wet verboden verkiezingen te houden onder een staat van beleg, die zolang de oorlog voortduurt ieder kwartaal door het parlement wordt verlengd.
Zelensky zegt verder bereid te zijn verkiezingen te houden zodra er een bestand is van in ieder geval twee maanden. De VS sturen in de onderhandelingen met Rusland en Oekraïne aan op een einde aan de oorlog nog voor de zomer. Naar verluidt zouden de VS dat graag zien gebeuren vóór '4th of July', de onafhankelijkheidsdag die dit jaar het 250-jarig bestaan van de VS markeert.
loading

POPULAIR NIEUWS

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

ANP-477529951

GGD slaat alarm over isolatieschuim: ‘Mensen per direct hun huis uit’

Loading