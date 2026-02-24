Zelensky gaat voor tweede termijn als oorlog nog niet voorbij is

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal zich "zeker" kandideren voor presidentsverkiezingen in zijn land als de oorlog tegen Rusland tegen die tijd nog aan de gang is. Dat zegt het staatshoofd in een interview met Tagesschau.

"Voor nu zit ik nog in mijn eerste termijn, buiten mijn eigen wens om. Die is simpelweg verlengd", aldus Zelensky tegenover het Duitse nieuwsprogramma. Zijn termijn zou in mei 2024 aflopen, maar is sindsdien voor onbepaalde tijd verlengd. In Oekraïne is het bij wet verboden verkiezingen te houden onder een staat van beleg, die zolang de oorlog voortduurt ieder kwartaal door het parlement wordt verlengd.

Zelensky zegt verder bereid te zijn verkiezingen te houden zodra er een bestand is van in ieder geval twee maanden. De VS sturen in de onderhandelingen met Rusland en Oekraïne aan op een einde aan de oorlog nog voor de zomer. Naar verluidt zouden de VS dat graag zien gebeuren vóór '4th of July', de onafhankelijkheidsdag die dit jaar het 250-jarig bestaan van de VS markeert.