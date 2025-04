Eurocommissaris ziet niets in defensiefonds van denktank

WARSCHAU (ANP) - Eurocommissaris Stéphane Séjourné (Industriële Strategie) ziet niets in een apart Europees defensiefonds voor de aankoop en het beheer van defensiematerieel. Het voorstel van de Europese Commissie waarmee de komende vier jaar 800 miljard euro in defensie kan worden geïnvesteerd, lijkt hem voldoende, zei hij voor een vergadering van de ministers van Financiën in Warschau. Hij wijst het voorstel van de Brusselse denktank Bruegel af om een apart fonds, het Europees Defensiemechanisme (EDM), op te richten.

Met het kapitaal uit dat fonds kan gezamenlijk defensiematerieel worden aanbesteed en gekocht, zo is het idee. Deelnemers betalen een vergoeding als zij hiervan gebruik willen maken. Het fonds kan ook leningen verstrekken en landen van buiten de EU, zoals Groot-Brittannië, Oekraïne of Noorwegen, toelaten, luidt grofweg het voorstel van de denktank. Het stuk is opgesteld op verzoek van Polen, dat dit halfjaar het roulerend voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt.