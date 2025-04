Trump benadrukt opnieuw dat deal rond TikTok ophanden is

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat zijn regering "heel dichtbij" een deal is om een koper te vinden voor TikTok. De populaire filmpjesapp dreigt verboden te worden in de Verenigde Staten als de Amerikaanse activiteiten van het Chinese moederbedrijf ByteDance niet voor de deadline op zaterdag worden verkocht.

"We staan op het punt een deal te sluiten met een zeer goede groep mensen", zei Trump tegen journalisten. Deze week meldde de Financial Times dat TikTok waarschijnlijk wordt verkocht aan een consortium van investeerders, waaronder Blackstone en Andreessen Horowitz. Ook circuleerde het bericht dat Amazon een bod op het platform had uitgebracht.

TikTok, met ruim 170 miljoen Amerikaanse gebruikers, hangt een downloadverbod boven het hoofd vanwege een wet die het Amerikaanse Congres hierover vorig jaar aannam. De VS vrezen dat de nationale veiligheid in het geding is, vanwege de gebruikersgegevens die het Chinese platform in handen heeft.