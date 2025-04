Europarlement fel op Hongarije in debat over verbod pride

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft zich woensdag in een debat fel uitgelaten over Hongarije om de verboden pride. Ook uitten Europarlementariërs hun afkeer over de wet die de "bevordering en tentoonspreiding" van homoseksualiteit verbiedt. Het verbod en de wet zijn nodig om kinderen te beschermen, zegt de partij van premier Viktor Orbán.

"Deze wetten gaan niet over het beschermen van kinderen of soevereiniteit, maar over het tot zwijgen brengen van critici en het controleren van de openbare ruimte", zei de Hongaarse Europarlementariër Zoltán Tarr van de centrumrechtse EVP.

Tineke Strik (GroenLinks-PvdA), speciaal rapporteur namens het Europees Parlement over Hongarije, zei dat het verbieden van de pride geen op zichzelf staand incident is, maar dat Hongarije "snel in een dystopische politiestaat verandert". Volgens VVD-Europarlementariër Anouk van Brug gaat het verbieden van pride "vol tegen onze vrije waarden in. Wie discrimineert, verdient geen financiële steun uit Brussel."