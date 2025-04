Schoof: ministers mogen zelf afweging maken over lintjes

DEN HAAG (ANP) - "Het staat ministers vrij de weging te maken" over welke voordrachten voor lintjes ze wel of niet willen steunen. Dat heeft premier Dick Schoof gezegd in het debat over het weigeren van asielminister Marjolein Faber om vijf onderscheidingen voor vrijwilligers in de vluchtelingensector te ondertekenen. Enkele Kamerleden vroegen Schoof of hij kan uitsluiten dat Faber opnieuw onderscheidingen weigert, maar daar wilde de premier niet in meegaan.

Door samen met minister van Binnenlandse Zaken Judith Uitermark (NSC) de onderscheidingen toch te ondertekenen, vindt Schoof dat hij heeft "genormeerd".

Henri Bontenbal (CDA) is het niet met de premier eens. "U heeft niet de norm gesteld", zei hij tegen Schoof. "Ik vind het heel ingewikkeld als de minister een vrijbrief krijgt om door te gaan met gedrag dat ik echt niet oké vind. Dat zegt iets over het morele kompas van de bewindspersoon."