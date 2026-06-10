Europarlement rekent op lidstaten voor uitvoering EU-migratiepact

BRUSSEL (ANP) - Europarlementariërs leggen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat bij lidstaten. Dat zeiden parlementariërs van meerdere fracties op een persconferentie.

De meeste lidstaten zijn klaar om het pact uit te voeren, bleek vorige week bij een vergadering van migratieministers. Dat nog niet alle lidstaten er klaar voor zijn, is "teleurstellend", aldus de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel. "Ze hebben er twee jaar de tijd voor gehad."

"Het is volgens mij duidelijk dat het Europees Parlement zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, de Europese Commissie haar verantwoordelijkheid heeft genomen, onze agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan", zei de Zweedse Europarlementariër Tomas Tobé van de EVP, de grootste partij in het parlement.

Vertrouwen

"Natuurlijk zal niet alles van de ene op de andere dag perfect zijn. Dit is, zoals we weten, een zeer complexe kwestie, maar ik wil benadrukken dat volledige implementatie nu cruciaal is", aldus Tobé. "We moeten nu vertrouwen op de lidstaten en erop toezien dat ze de genomen beslissingen daadwerkelijk uitvoeren en handhaven", zei ook Sippel.

Spaanse Europarlementariër Jorge Buxadé Villalba van de Patriotten voor Europa noemt de uitvoering van het pact een "vuurproef voor de lidstaten". "Ons is verteld dat ze hun huiswerk hebben gedaan en dat alles op orde is."

In het pact zijn strengere regels afgesproken voor het screenen van asielzoekers en het behandelen van asielverzoeken.