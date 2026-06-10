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Pakistan claimt dood tientallen extremisten in grensgebied

Samenleving
door anp
woensdag, 10 juni 2026 om 10:54
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KABUL (ANP/AFP) - Pakistan zegt zeker 26 extremisten te hebben gedood in het grensgebied met buurland Afghanistan. Daar zijn schuilplaatsen onder vuur genomen die worden gelinkt aan de Pakistaanse Taliban, melden de Pakistaanse autoriteiten.
De Pakistaanse minister van Informatie Attaullah Tarar spreekt over precisieaanvallen, maar het Taliban-regime in Afghanistan meldt dat burgers zijn omgekomen bij Pakistaanse bombardementen op meerdere plekken in het land. Het zou gaan om elf kinderen, een vrouw en een man op leeftijd.
Een journalist van persbureau AFP zag dat een huis in de Afghaanse provincie Khost volledig was verwoest. Bewoners waren graven aan het delven. Pakistan spreekt niet over burgerdoden en zegt met de aanvallen te reageren op recente terroristische incidenten op Pakistaans grondgebied.
De Pakistaanse regering verwijt het buurland een uitvalsbasis te bieden aan terroristen. Dat leidde dit jaar tot een gewapend conflict tussen de landen.
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