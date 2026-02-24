Europarlement roept op tot meer EU-sancties tegen Rusland

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement wil dat de EU meer sancties tegen Rusland instelt. Ook wil het parlement dat de EU-import wordt afgebouwd van Russische olie, alle aardolieproducten, uranium, verrijkt uranium en nucleaire brandstof. De oproep wordt gesteund door 437 Europarlementariërs. 82 Europarlementariërs stemden dinsdag tegen en 70 onthielden zich van stemming. Dat gebeurde in een extra plenaire vergadering, vier jaar na het begin van de Russische invasie in Oekraïne.

De Nord Stream-pijpleidingen moeten permanent worden ontmanteld, wil het Europees Parlement verder. Ook moeten er meer sancties komen tegen Russische instellingen en functionarissen die betrokken zijn bij oorlogsmisdaden. Daarnaast moet de omzeiling van sancties strenger worden aangepakt. Alle Russische militairen die betrokken zijn bij de oorlog moeten een inreisverbod in het Schengengebied krijgen, zo staat in de resolutie.