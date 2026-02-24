Politie arresteert bij Koblenz moordverdachte 31 jaar na moord

KOBLENZ (ANP) - De Duitse politie heeft in de buurt van Koblenz een 81-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van verkrachting en moord in 1994. Het onderzoek naar de verkrachting van en moord op de 24-jarige Amerikaanse toeriste Amy Lopez in de toeristische vesting Ehrenbreitstein was eerder vastgelopen.

De recherche stond voor een raadsel en het misdrijf werd een cold case. Wel was de geruchtmakende misdaad in september nog een onderwerp op tv in de Duitse versie van Opsporing Verzocht.

Het zwaar toegetakelde, vrijwel naakte lichaam van de vrouw werd in september 1994 door spelende kinderen gevonden in een afgelegen ruimte van de enorme vesting die tegenover de stad Koblenz aan de overzijde van de Rijn ligt. Lopez ging de vesting bezoeken.

Justitie in Koblenz heeft laten weten dat de 81-jarige man is aangehouden wegens "zeer ernstige verdenkingen". Wat de doorbraak in de zaak heeft veroorzaakt, meldt justitie niet. Er is daarover een persconferentie op woensdag, volgens het OM.