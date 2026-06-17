Europarlement stemt in met strenge terugkeerregels asielzoekers

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft, zoals verwacht, woensdag ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Van de 666 aanwezige parlementariërs stemden er 418 voor en 218 tegen. Hiermee wordt het voor lidstaten onder meer mogelijk terugkeercentra buiten de grenzen van de EU te realiseren, waar afgewezen asielzoekers op terugkeer naar hun thuisland moeten wachten. Nederland wil graag zo'n centrum.

De Nederlandse Europarlementariër Malik Azmani (VVD, Renew) leidde de onderhandelingen over de nieuwe terugkeerregels binnen het parlement en met de lidstaten. Hij reageert verheugd op het besluit. "Het migratiepact regelt de voordeur, vandaag hebben we ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug."

"Zolang terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek", vervolgt Azmani. "Een terugkeerbesluit moet echt iets betekenen. Wie weigert mee te werken, krijgt te maken met een inreisverbod, detentie of een terugkeerhub."