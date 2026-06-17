ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Europese Unie draagt bijna half miljard bij aan bestrijding ebola

Samenleving
door anp
woensdag, 17 juni 2026 om 13:10
anp170626123 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie draagt met 493 miljoen euro bij aan de bestrijding van de uitbraak van het ebolavirus in Afrika. Het geld gaat naar onder meer directe medische noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen, aldus de Europese Commissie.
Voorzitter Ursula von der Leyen stelt dat landen hun burgers beter tegen een "gezamenlijke dreiging" kunnen beschermen door samen te werken. De EU maakte vorige week al 16,5 miljoen euro vrij voor het tegengaan van de uitbraak.
De Commissie zegt de uitbraak nauwlettend te blijven volgen in samenwerking met haar partners. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) beoordeelt het risico voor mensen in Europa momenteel als zeer laag.
De uitbraak heeft de Democratische Republiek Congo en Oeganda getroffen. In Congo, waar de eerste infecties plaatsvonden, zijn zeker 837 personen besmet geraakt. Het dodental ligt er op 196. In buurland Oeganda gaat het om 19 besmettingen, inclusief 2 doden.
loading

POPULAIR NIEUWS

167489325_m

Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

4UQ7GSV6AZK6LJVTELPERAPPCQ

Genoeg van Poetin: waarom Trump ineens meebuigt met Europa

anp160626168 1

Man die drie kinderen en een leraar doodreed reed roekeloos, zegt de politie

Scherm­afbeelding 2026-06-17 om 06.44.22

Volgens vriend Max Pam stierf Wim T Schippers droevig over het 'rotboek' van Adriaan van Dis

154263566_m

Nieuwe studie: zo gelukkig word je van kinderen

55765198_m

The Guardian over onze avondvierdaagse: "Verklaart waarom Nederlandse kinderen zo gelukkig en gezond zijn"

Loading