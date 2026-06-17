Europese Unie draagt bijna half miljard bij aan bestrijding ebola

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie draagt met 493 miljoen euro bij aan de bestrijding van de uitbraak van het ebolavirus in Afrika. Het geld gaat naar onder meer directe medische noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen, aldus de Europese Commissie.

Voorzitter Ursula von der Leyen stelt dat landen hun burgers beter tegen een "gezamenlijke dreiging" kunnen beschermen door samen te werken. De EU maakte vorige week al 16,5 miljoen euro vrij voor het tegengaan van de uitbraak.

De Commissie zegt de uitbraak nauwlettend te blijven volgen in samenwerking met haar partners. Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) beoordeelt het risico voor mensen in Europa momenteel als zeer laag.

De uitbraak heeft de Democratische Republiek Congo en Oeganda getroffen. In Congo, waar de eerste infecties plaatsvonden, zijn zeker 837 personen besmet geraakt. Het dodental ligt er op 196. In buurland Oeganda gaat het om 19 besmettingen, inclusief 2 doden.