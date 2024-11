Europees Parlement ruziet over nieuwe Europese Commissie

BRUSSEL (ANP) - De politieke fracties in het Europees Parlement liggen met elkaar overhoop over de samenstelling van de nieuwe Europese Commissie. Voorafgaand aan een vergadering van de parlementsleiders over de goed- of afkeuring van de zes kandidaat-vicevoorzitters van de Commissie, halen de sociaaldemocraten en de liberale fractie Renew hard uit naar de centrumrechtse EVP. Die zou de Spaanse kandidaat-Eurocommissaris Teresa Ribera niet willen steunen.

De fractie van de sociaaldemocraten, na de EVP de grootste partij van het Europees Parlement, heeft geen goed woord over voor deze blokkade door EVP-fractievoorzitter Manfred Weber. Ze verwijten hem "onverantwoordelijk gedrag" om de "historische pro-Europese, democratische overeenkomst tussen conservatieve, sociaaldemocratische en liberale fracties" in het Europees Parlement te verbreken.

De EVP, de sociaaldemocraten en Renew werkten in de vorige zittingsperiode, die in juli afliep, nauw samen. Nu de EVP de benoeming van de sociaaldemocratische kandidaat Ribera wil dwarsbomen, flirt de EVP met radicaal-rechtse partijen. Het eerder afgesproken cordon sanitaire is daarmee verbroken, zeggen de sociaaldemocraten.

Ook Renew-fractieleider Valérie Hayer hekelde het "onverantwoordelijke" politieke gemanoeuvreer. Ze roept voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op actie te ondernemen en de impasse te doorbreken.