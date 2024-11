Topman ABN AMRO over handelsbeleid Trump: we weten nog niets

AMSTERDAM (ANP) - Het is nog helemaal niet gezegd dat Donald Trump het handelsbeleid zoals hij dat heeft aangekondigd ook echt gaat uitvoeren. Daarop wees ABN AMRO-topman Robert Swaak woensdag in een toelichting op de kwartaalcijfers van de bank. "We weten nog niets", benadrukte hij, daarbij ook terugdenkend aan de vorige presidentstermijn van Trump.

Volgens Swaak zijn de forse importheffingen die de aanstaande president heeft aangekondigd wel een risico. In de Verenigde Staten zouden dergelijke tarieven de inflatie kunnen aanjagen en in Europa zouden ze kunnen drukken op de economische groei, aldus de topbankier. Maar volgens hem is het nog "veel te vroeg" om nu al een goede inschatting te maken van de mogelijke impact. "Het is belangrijk dat de nieuwe Amerikaanse regering eerst aan de slag gaat", zei hij. Daarna zal volgens Swaak waarschijnlijk meer duidelijk worden.