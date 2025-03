Europees Parlement wil dat EU helpt met wederopbouw Syrië

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement heeft woensdag een motie aangenomen die de EU en lidstaten oproept de Syrische autoriteiten te helpen bij de wederopbouw. De Europarlementariërs wijzen op de "fragiele veiligheidssituatie" in het land, met name door het recente geweld in de kustgebieden. Ze willen dat de EU de humanitaire hulp in Syrië voortzet en de buurlanden die miljoenen Syrische vluchtelingen opvangen, financieel ondersteunt.

Ook willen de parlementariërs dat Syrië zich los kan maken van allianties met Rusland en Iran, die "lijden hebben gebracht aan het Syrische volk en destabilisatie in het Midden-Oosten en daarbuiten". De verdreven president Bashar al-Assad heeft momenteel asiel in Rusland. Het parlement ziet graag hoe bevroren tegoeden van het Assad-regime gebruikt kunnen worden voor wederopbouw en rehabilitatie voor de slachtoffers van het regime.

De EU houdt volgende week een donorconferentie over Syrië om internationale steun te vinden voor de wederopbouw van het land. Daarvoor is ook de Syrische minister van Buitenlandse Zaken uitgenodigd.