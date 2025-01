Europees Parlement wil meer actie tegen internetplatforms

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie moet strenger optreden tegen grote socialemediaplatforms zoals X, Facebook en TikTok. Dat vindt een groot deel van het Europees Parlement. Wat de sociaaldemocraten, liberalen, de Groenen en de uiterst linkse fractie betreft, moet de Europese Commissie eerder boetes uitdelen aan platforms die zich niet houden aan de Europese digitale regels. De Europese wet daarvoor, de Digital Services Act (DSA), moet beter worden gehandhaafd, benadrukten Europarlementariërs dinsdag in een debat. Zij zeiden dat de Europese democratie in gevaar is.

De grootste partij in het Europees Parlement, de centrumrechtse EVP, dringt ook aan op een sterke handhaving van de DSA. Dat is nodig om democratieën te beschermen, misinformatie en inmenging tegen te gaan en de vrijheid van meningsuiting te handhaven. De partij vindt echter dat de Europese Commissie de wet al goed handhaaft. De midden en linkse partijen vinden juist dat er een flinke schep bovenop moet.

De twee uiterst rechtse fracties, de Patriotten voor Europa en de groep Europa van Soevereine Naties (ESN) zijn fel tegen de DSA. Zij stellen dat de wet niet de democratie beschermt, maar de vrijheid van meningsuiting beperkt. De conservatieve ECR is verdeeld.