VS trekt zich terug uit Klimaatakkoord van Parijs, zet streep door verhuur van grond voor windparken

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump noemt klimaat een hoax en is een tegenstander van windmolens en elektrische auto's. Nu hij de macht weer naar zich toe heeft getrokken, trekt de VS zich dan ook terug uit het Klimaatakkoord van Parijs. Dat staat in een document van het Witte Huis dat maandag is vrijgegeven. Ook gaat er per direct een streep door de verhuur van grote stukken land voor de opwekking van windenergie via windmolens.

Tijdens de eerste termijn van Donald Trump (2017-2021) trokken de Verenigde Staten zich ook al terug uit het klimaatakkoord, waarin werd afgesproken om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken.. Dit werd direct teruggedraaid toen zijn opvolger Joe Biden aantrad.

Klimaathoax

Trump gaat de overheid opdracht geven om te stoppen met het verhuren van Amerikaanse grond voor "enorme windparken", staat in een verklaring van het Witte Huis na zijn inauguratie.

Het is nog niet duidelijk hoe ver Trumps plan precies gaat, maar de overheid heeft veel controle over het verhuren en toestaan van windparken op land en zee die eigendom zijn van de staat. Voorstanders van hernieuwbare energie waarschuwen dat dit een groeiende Amerikaanse industrie kan schaden en plannen voor schone energie langs de oostkust kan vertragen.

Afkeer van windenergie

"President Trumps energiebeleid stopt het verhuren van grond aan grote windparken die onze natuurlijke landschappen aantasten en de Amerikaanse energieconsumenten niet dienen", aldus het Witte Huis. Trump heeft zijn afkeer van windenergie nooit verborgen. Zo voerde hij strijd tegen een project dat zichtbaar was vanaf zijn golfbaan in Aberdeen, Schotland. Ook bekritiseerde de president windturbines vaak als lelijke bouwwerken die vogels vermalen en walvissen doden.