Europese Commissie: drones tonen aan dat hele EU in gevaar is

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 13:28
bijgewerkt om vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:12
anp031025133 1
De drones die donderdag in Duitsland en vrijdag in België zijn gesignaleerd, tonen volgens de Europese Commissie aan "dat de hele Europese Unie in gevaar is", zei een woordvoerder van de Commissie vrijdag. Het onderstreept het belang van een dronemuur die de hele Europese Unie moet beschermen, voegde hij eraan toe.
De Europese Commissie heeft recent voorgesteld een dronemuur te realiseren aan de oostflank van de EU. Directe aanleiding waren de drones die het luchtruim van Polen, Roemenië en later Denemarken schonden. In Denemarken legden drones het vliegverkeer plat. Toen werd duidelijk dat er een "360-gradenaanpak nodig is", zei de woordvoerder.
De eerste prioriteit van de ontwikkeling van een antidronesysteem ligt bij de EU-lidstaten aan de oostflank, benadrukte een woordvoerder. "Omdat het duidelijk is dat dit de lidstaten zijn die het meest kwetsbaar zijn. Maar de visie is veel breder. Het antidronesysteem is bedoeld als een schild voor ons hele continent."
