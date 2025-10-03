Minister Moes noemt Israël-boycot triest

DEN HAAG (ANP) - Minister Gouke Moes (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vindt het "triest" dat meer dan 300 Nederlandse en Belgische culturele instellingen oproepen om niet meer samen te werken met Israëlische organisaties. De BBB-minister benadrukt dat gesprekken en samenwerking essentieel zijn binnen de culturele sector als "bruggenbouwers".

De ondertekenaars verklaren "niet langer aan de zijlijn te willen staan" terwijl er "oorlogsmisdaden" worden gepleegd. De organisatie roept op tot het boycotten van degenen die hieraan "medeplichtig" zijn, en dus niet alle Israëlische organisaties.

Waar de initiatiefnemers het zelf beschrijven als een culturele boycot, ziet de minister het meer als een symbolische oproep, aangezien het volgens hem individuele instellingen oproept afwegingen te maken over andere individuele instellingen. Een generieke boycot zou de minister afkeuren, omdat instellingen daar volgens hem niet over gaan: "daar gaat de politiek over".