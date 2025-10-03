ECONOMIE
Nog één demonstrant vast na blokkeren spoor Den Haag

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 13:37
DEN HAAG (ANP) - Van de ruim tweehonderd pro-Palestijnse demonstranten die donderdagavond het spoor bezetten in Den Haag zit nog één persoon vast. De rest is heengezonden, meldt de politie. De meesten hebben een geldboete gekregen. De betoger die nog vastzit, wilde volgens een politiewoordvoerster "niet meewerken in het aanhoudingsproces".
De actievoerders begonnen het protest bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en gingen vervolgens naar het station, waar ze het spoor opliepen. Daardoor lag het treinverkeer zo'n 3,5 uur stil. De NS en ProRail meldden eerder al dat ze aangifte doen tegen de demonstranten.
Inzet van het protest was om de vrijlating te eisen van alle opvarenden van de Global Sumud Flotilla naar Gaza. Israël onderschepte de hulpvloot en arresteerde de ongeveer vijfhonderd activisten die met ruim veertig schepen onderweg waren. Onder hen is ook een Nederlandse delegatie van zestien deelnemers. Zij zitten nog vast.
