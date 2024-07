Europese Commissie gaat Hongarije boycotten om reizen Orbán

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie geeft een ernstig en ongekend signaal af aan Hongarije dat het land te ver is gegaan met de recente reizen van premier Viktor Orbán naar onder meer Rusland en China. De commissie zal daarom de komende tijd de vergaderingen boycotten die Hongarije als EU-voorzitter in Boedapest organiseert.

Voorlopig nemen alleen ambtenaren aan dergelijke vergaderingen deel en geen Eurocommissarissen. Dat heeft de woordvoerder van de Europese Commissie op X laten weten.

De recente reizen van de Hongaarse premier Viktor Orbán naar Rusland en China zijn verkeerd gevallen bij de Europese Commissie, omdat Hongarije vanaf 1 juli tijdelijk EU-voorzitter is. Orbán had daarom over dergelijke reizen moeten overleggen, vinden veel betrokken partijen in Brussel. In plaats daarvan heeft Orbán moedwillig de suggestie gewekt dat Hongarije namens de EU op "vredesmissie" was om tot een internationale oplossing te komen voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, bijvoorbeeld doordat hij op sociale media over de reis berichtte met het logo van het EU-voorzitterschap. Maar de andere EU-landen en de Europese Commissie wisten daar niets van en willen ook Poetin niet in de kaart spelen.

De Europese Commissie brengt ook geen officieel bezoek meer aan Boedapest, aldus het bericht op X. Een officieel bezoek van de Europese Commissie is wel gebruikelijk als een EU-land voor een half jaar het tijdelijke EU-voorzitterschap op zich neemt. Hongarije is op 1 juli als tijdelijke voorzitter begonnen.