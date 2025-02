Europese Commissie over kritiek Trump: Oekraïne is een democratie

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie vindt de kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump op Oekraïne en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onterecht. "President Zelensky is legitiem gekozen in vrije, eerlijke en democratische verkiezingen. Oekraïne is een democratie, Poetins Rusland niet", zei een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag.

De Europese Commissie zegt dit in reactie op de uitspraken van Trump van woensdag, die zei dat Zelensky "een dictator zonder verkiezingen" is.

Op de vraag wat deze uitspraak van Trump betekent voor eventuele vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne gaf de woordvoerder geen direct antwoord. De Europese Commissie is met diverse partijen en lidstaten in overleg, zei hij. Dit is een "doorlopend proces".

De woordvoerder herhaalde dat er niet over een oplossing voor Oekraïne kan worden gesproken, zonder daarbij Oekraïne en de Europese Unie te betrekken. "De veiligheid van Oekraïne is de veiligheid van de Europese Unie."