Lichamen overleden gijzelaars aangekomen in Tel Aviv

GENÈVE (ANP/AFP) - De lichamen van de vier overleden gijzelaars die Hamas heeft vrijgegeven, zijn aangekomen bij een forensisch centrum in het Israëlische Tel Aviv. Daar wordt de identiteit van het viertal vastgesteld. Het proces kan volgens Israëlische media tot 48 uur duren.

Het gaat vermoedelijk om Oded Lifshitz en drie leden van de familie Bibas. Volgens Hamas zijn het moeder Shiri en haar jonge zonen Ariel en Kfir. De vader van het gezin, die ook gegijzeld werd, kwam begin februari levend vrij. Portretten van de vier overledenen stonden op de doodskisten die Hamas donderdagochtend overhandigde aan het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).

VN-mensenrechtenchef Volker Türk heeft kritiek geuit op de manier waarop de lichamen zijn overgedragen. De kisten werden in Khan Younis op een podium geplaatst en daarna in voertuigen van het ICRC gezet. Bij het podium was een bewerkte afbeelding van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te zien met de tekst dat "oorlogsmisdadiger Netanyahu en zijn nazileger" de gijzelaars hadden gedood met hun luchtaanvallen.