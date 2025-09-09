Europese Commissie verdeelt defensiemiljarden over EU

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie heeft dinsdag 150 miljard euro voorlopig toegewezen aan EU-lidstaten waarmee die extra kunnen investeren in defensie. Negentien van de 27 EU-lidstaten hadden een aanvraag ingediend voor een lening van de Commissie uit die pot om gezamenlijk defensiematerieel te gaan produceren of aan te kopen. De verdeling over de lidstaten is dinsdag op een persconferentie bekendgemaakt. Nederland heeft geen aanvraag ingediend.

Aan Polen is ruim 43 miljard euro toebedeeld en het land krijgt daarmee het meeste uit de investeringspot. Daarna volgt Roemenië met bijna 17 miljard euro. Frankrijk en Hongarije krijgen ieder 16,2 miljard euro.

Italië kan 14,9 miljard lenen tegen gunstige voorwaarden en België ruim 8,3 miljard.

Defensiegeld

Ook aan Bulgarije, Cyprus, Estland, Denemarken, Finland, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Portugal, Slowakije, Spanje en Tsjechië is defensiegeld toegezegd.

Nu de voorlopige verdeling bekend is gemaakt, moeten de lidstaten nationale investeringsplannen opstellen. Daarin moeten zij voor eind november aangeven waarvoor zij het geld gaan inzetten.

Drones, raketten en artillerie

De Europese Commissie wil dat het geld in eerste instantie wordt geïnvesteerd in materieel waar een tekort aan is, zoals drones, raketten, artillerie en systemen voor luchtverdediging. Dit materieel is ook volgens de NAVO nodig, benadrukte Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie). Na beoordeling door de Commissie krijgen de lidstaten begin 2026 de eerste betalingen.

De 150 miljard is onderdeel van de 800 miljard euro die de lidstaten de komende vier jaar moeten investeren om de Europese defensiecapaciteit op orde te krijgen. 650 miljard euro moeten de lidstaten daarvoor uit hun eigen begroting halen.