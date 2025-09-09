ECONOMIE
Wet voor provinciale busbedrijven aangenomen in Tweede Kamer

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 16:37
DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat provincies de mogelijkheid geeft om zelf busbedrijven op te richten. SP, Partij voor de Dieren, DENK, Volt, D66, ChristenUnie, SGP, CDA, FVD en PVV steunden de initiatiefwet van GroenLinks-PvdA en NSC. Provincies mogen onder de wet ook regionale treinen of veerponten zelf regelen.
Het regionale ov rond Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt al door gemeentelijke bedrijven uitgevoerd. Dat idee willen Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) en Olger van Dijk (NSC) doortrekken naar de provincies.
De aanbestedingen door provincies werken niet meer zoals ze zouden moeten, schrijven de twee Kamerleden in de uitleg van hun wet. Buslijnen in dunbevolkte gebieden worden geschrapt of vervangen door flexibele diensten. "Provincies hebben weinig zeggenschap over de dienstregeling, zolang ze geen extra geld op tafel leggen." Dat gaat volgens GroenLinks-PvdA en NSC ten koste van de zelfstandigheid van bijvoorbeeld ouderen en scholieren.
