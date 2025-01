Europese Commissie veroordeelt aanvallen op ambassades

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie veroordeelt "elke aanval op buitenlandse ambassades", zei een woordvoerder van de Europese Commissie dinsdag. Hij ging daarbij niet concreet in op de berichten over de aanvallen op verschillende ambassades in de Congolese hoofdstad Kinshasa, waaronder die van Nederland.

"Als algemeen principe roept de Europese Commissie op tot de bescherming van diplomatieke gebouwen in overeenstemming met de Conventie van Wenen", voegde de woordvoerder daaraan toe.

Volgens hem volgen de ontwikkelingen in Congo elkaar snel op. "We volgen ze op de voet."