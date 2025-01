FNV: gebruik 'WIA-miljarden' om uitkeringsproblemen op te lossen

DEN HAAG (ANP) - Vakbond FNV wil dat het kabinet snel de problemen met de WIA-uitkering voor arbeidsongeschikten oplost. Geld dat werkgevers in premies hebben betaald en in de Werkhervattingskas (Whk) en het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) zit, kan volgens de vakbond hiervoor worden ingezet. Volgens FNV gaat het om een kleine 40 miljard euro, dat wat de bond betreft niet ergens anders heen mag.

De WIA geldt al jaren als een hoofdpijndossier in Den Haag vanwege de vele problemen in de opbouw en uitvoering. Bovendien bleek vorig jaar dat uitkeringsinstantie UWV de WIA van duizenden mensen verkeerd heeft vastgesteld.

In het rapport 'Het falende vangnet' schetst de vakbond acht problemen. De veelgehoorde klacht dat mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn tussen wal en schip vallen, staat bovenaan. FNV wil dat iedereen die meer dan 15 procent arbeidsongeschikt is een uitkering krijgt. De bond zegt daarnaast dat de uitkering te laag is, dat de regeling veel te ingewikkeld is en dat de uitvoering vastloopt.

Stevige taal

FNV bezigt stevige taal als het om de WIA gaat. "Dit kabinet pest zieke mensen en dat moet maar eens afgelopen zijn", zegt vicevoorzitter Kitty Jong. Zij vreest dat het kabinet in deze tijd van bezuinigingen en onverwachte tegenvallers kijkt naar de miljarden in de fondsen om gaten in de begroting op te vullen. Dat zou "miljardenroof" zijn, vindt FNV: het geld is van arbeidsongeschikten, aldus de bond.

Bij de vakbond bestaat daarnaast de vrees dat de huidige problemen bij het UWV door de politiek worden misbruikt om onder het mom van een 'versimpeling' fiks te bezuinigen op het WIA-stelsel.

Volgende maand debatteert de Kamer over de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Voor die tijd wordt ook een brief verwacht waarin het kabinet schetst welke stappen het overweegt.