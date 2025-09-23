Europese Commissie wijst naar Rusland voor drones in Denemarken

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wijst naar Rusland voor de drones die boven het vliegveld van Denemarken zijn gesignaleerd, heeft een woordvoerder van de Commissie dinsdag gezegd. Voordat de Commissie Rusland officieel beschuldigt van het schenden van het Deense luchtruim, wacht ze wel de uitkomst van het onderzoek af.

"Maar als we de zaken in context plaatsen, zien we een duidelijk patroon als het gaat om het lanceren van drones die ons luchtruim schenden, wat wijst op Rusland", zei de woordvoerder.