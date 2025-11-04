Europese Commissie zeer bezorgd over onlineverkoop gsm-gegevens

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie is zeer bezorgd over de onlineverkoop van de locatiegegevens van miljoenen mobiele telefoons in België, waaronder die van hoge EU-functionarissen. Ze heeft haar medewerkers nieuwe richtlijnen gegeven om hun mobiele telefoons beter te beschermen tegen advertentietracking, zegt een woordvoerder van de Europese Commissie.

"De Commissie is zich volledig bewust van de verontrustende bevindingen van het onderzoek", zegt de woordvoerder. Hij doelt op het onderzoek van BNR in samenwerking met internationale partnermedia dat dinsdag is gepubliceerd.

Ook heeft de Commissie de EU-lidstaten, andere EU-instanties en Computer Security Incident Response Teams (CSIRT's) geïnformeerd over het onderzoek.

Geolocatiegegevens

"Wij houden ons bezig met de handel in geolocatiegegevens van burgers en ambtenaren van de Commissie. Het is een handel waar veel van ons, en vooral de Europese burgers, zich niet van bewust zijn", zegt de woordvoerder.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in de hele EU van kracht is, biedt waarborgen ter bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers, voegt hij daaraan toe. "Onder de AVG mogen persoonsgegevens alleen worden verzameld voor expliciete en legitieme doeleinden."

"Voorzichtig zijn"

Het is volgens de woordvoerder aan de nationale toezichthoudende autoriteiten, waaronder de nationale autoriteiten voor gegevensbescherming, om te bepalen of er sprake is van een inbreuk op EU-wetgeving.

"We moeten heel voorzichtig zijn wanneer apps en onlinediensten ons om toestemming vragen, bijvoorbeeld om onze locatie en onze activiteit op andere apps en websites te volgen voor reclamedoeleinden", vervolgt hij. "Als een dienst gratis is, vormen onze persoonsgegevens vaak de werkelijke prijs."