Hoekstra: maakt voor klimaat niet uit of wij lang ruziemaken

BRUSSEL (ANP) - Het maakt voor klimaatverandering "niet uit of wij er lang ruzie over maken", zei Eurocommissaris (Klimaat) Wopke Hoekstra voorafgaand aan overleg met de EU-klimaatministers. Zij moeten het dinsdag eens worden over onder meer het voorgestelde klimaatdoel van de Europese Commissie voor 2040, wat al maanden moeizaam gaat.

De Commissie heeft voorgesteld in 2040 90 procent minder uitstoot te hebben vergeleken met 1990. Die uitstoot, ook wel emissies genoemd, mag voor 3 procent buiten de EU worden verminderd. Sommige lidstaten willen meer flexibiliteit voor dat doel of dat het percentage dat buiten de EU gecompenseerd mag worden omhooggaat.

"Het maakt ook niet uit waar de emissies de lucht in gaan", zei Hoekstra daarover. "Of dat in Nederland is of in Zuid-Europa of aan de andere kant van de wereld. Wat moet gebeuren is zorgen voor minder uitstoot. Europa heeft de dure plicht daarmee door te gaan en dat tegelijkertijd te combineren met effectief industriebeleid."