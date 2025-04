Europese landen beloven ruim 800 miljoen euro voor hulp Soedan

LONDEN (ANP/RTR) - Europese landen hebben gezamenlijk voor meer dan 800 miljoen euro aan hulp toegezegd voor Soedan tijdens een top over de oorlog in dat land. In de slotverklaring roepen ze bovendien op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Een groep van zo'n vijftien landen en internationale instellingen als de VN besprak in Londen de situatie in Soedan. Precies twee jaar geleden begon daar de oorlog tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces.

In de slotverklaring benadrukken de ondertekenaars dat het van groot belang is dat buitenlandse partijen zich niet zullen mengen in het conflict en dat het ieder plan verwerpt om Soedan op te delen of om een parallelle regering te vormen.

De Europese Unie zegt meer dan 522 miljoen toe om de crisis aan te pakken. De Britse minister van Buitenlandse Zaken David Lammy maakte als gastheer bekend dat het VK 120 miljoen pond inlegt. Duitsland maakt een bedrag van 125 miljoen euro vrij en Frankrijk 50 miljoen.