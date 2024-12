Europese landen verwelkomen vertrek Assad

DEN HAAG (ANP/AFP/RTR) - Grote Europese landen reageren verheugd op de val van het regime van de Syrische leider Bashar al Assad. Frankrijk en Duitsland juichen zijn vertrek toe, maar waarschuwen voor extremisme.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock noemde de val van het regime "een grote opluchting" voor miljoenen Syriërs. Ze waarschuwde wel dat het land nu niet in handen mag vallen van "andere radicalen".

Frankrijk zei dat Assad zijn eigen volk gewelddadig heeft onderdrukt en drong aan op een vreedzame politieke machtsoverdracht in Syrië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken riep Syriërs op "alle vormen van extremisme te verwerpen".

De familie Assad heerste ruim een halve eeuw over Syrië. Nu de president schijnbaar is verdreven na een burgeroorlog die begon in 2011, gaat het land een onzekere periode tegemoet.