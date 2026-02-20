Europese landen willen samen goedkope drones ontwikkelen

KRAKAU (ANP) - Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Polen gaan samen investeren in de ontwikkeling van goedkope wapens. De defensieministers van die vijf landen, die binnen Europa het meest aan defensie uitgeven, zeiden te willen leren van de Oekraïners bij het ontwikkelen van onder meer militaire drones.

Het initiatief heet LEAP (Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms). De drones moeten dienen voor de luchtverdediging en autonoom kunnen vliegen. Dat wil zeggen dat ze zelf hun koers kunnen bepalen op basis van de omgeving en niet op afstand aangestuurd hoeven te worden. Volgens de Europese ministers heeft Oekraïne tijdens de oorlog met Rusland bewezen dat die drones een goedkoop en effectief alternatief kunnen zijn voor het gebruik van dure raketten.

De ministers kwamen vrijdag bijeen in Krakau, samen met EU-buitenlandchef Kaja Kallas en plaatsvervangend NAVO-chef Radmila Sekerinska. Ze zeiden voor dit initiatief nauw samen te werken met die beide instanties.