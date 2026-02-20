Stop met snacken voor bedtijd: studie wijst op gevolgen voor bloeddruk en hartgezondheid

Een klein kaasplankje, bakje chips of handje borrelnoten op de late avond; het voelt onschuldig, maar volgens een nieuwe studie kun je al dat lekkers beter in de (koel)kast laten staan. Niet alleen de weegschaal zal je dankbaar aankijken, ook je hart maakt een blij sprongetje.

Onderzoekers van Northwestern University ontdekten dat volwassenen die drie uur voor het slapengaan stoppen met eten, duidelijke gezondheidswinst boeken. Deelnemers dimden ’s avonds bovendien het licht en verlengden hun nachtelijke vastenperiode met ongeveer twee uur. Het resultaat: verbeteringen in bloeddruk, hartslag en bloedsuiker. En dat allemaal zonder het aantal calorieën te beperken.

Biologische klok

De studie, gepubliceerd in American Heart Association-tijdschrift Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, richtte zich niet op wát mensen aten, maar wanneer. Centraal stond de vraag of het afstemmen van nachtelijk vasten op het natuurlijke slaap-waakritme, je biologische klok, gunstig is voor hart en stofwisseling.

Die interne klok stuurt namelijk niet alleen je slaap, maar ook je bloedvaten en metabolisme aan. Door drie uur voor bedtijd niet meer te eten, verbeterden de hart- en metabolische functies van deelnemers – zowel tijdens hun slaap als de volgende dag. Vooral volwassenen van middelbare leeftijd en ouder met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten bleken er baat te hebben.

REM-slaap

Onderzoekers vermoeden dat laat eten buikklachten zoals krampen of gasvorming kan veroorzaken, wat de REM-slaap verstoort en daarmee ook andere lichaamsprocessen beïnvloedt.

De cijfers liegen er niet om. De nachtelijke bloeddruk daalde met 3,5 procent en de hartslag met 5 procent. Ook overdag werd er gezondheidswinst geboekt: de alvleesklier reageerde beter op glucose, waardoor de bloedsuikerspiegel stabieler bleef.

Dr. Daniela Grimaldi van Northwestern University vat het samen: “Het afstemmen van de vastenperiode op het natuurlijke slaapritme verbetert de coördinatie tussen hart, stofwisseling en slaap. Gezamenlijk beschermt dit de cardiovasculaire gezondheid.”

Kortom: doe je hart een plezier en laat die late avondsnack staan.