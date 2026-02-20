ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stop met snacken voor bedtijd: studie wijst op gevolgen voor bloeddruk en hartgezondheid

gezondheid
door Pieter Immerzeel
vrijdag, 20 februari 2026 om 12:46
ANP-64031349
Een klein kaasplankje, bakje chips of handje borrelnoten op de late avond; het voelt onschuldig, maar volgens een nieuwe studie kun je al dat lekkers beter in de (koel)kast laten staan. Niet alleen de weegschaal zal je dankbaar aankijken, ook je hart maakt een blij sprongetje.
Onderzoekers van Northwestern University ontdekten dat volwassenen die drie uur voor het slapengaan stoppen met eten, duidelijke gezondheidswinst boeken. Deelnemers dimden ’s avonds bovendien het licht en verlengden hun nachtelijke vastenperiode met ongeveer twee uur. Het resultaat: verbeteringen in bloeddruk, hartslag en bloedsuiker. En dat allemaal zonder het aantal calorieën te beperken.
Biologische klok
De studie, gepubliceerd in American Heart Association-tijdschrift Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, richtte zich niet op wát mensen aten, maar wanneer. Centraal stond de vraag of het afstemmen van nachtelijk vasten op het natuurlijke slaap-waakritme, je biologische klok, gunstig is voor hart en stofwisseling.
Die interne klok stuurt namelijk niet alleen je slaap, maar ook je bloedvaten en metabolisme aan. Door drie uur voor bedtijd niet meer te eten, verbeterden de hart- en metabolische functies van deelnemers – zowel tijdens hun slaap als de volgende dag. Vooral volwassenen van middelbare leeftijd en ouder met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten bleken er baat te hebben.
REM-slaap
Onderzoekers vermoeden dat laat eten buikklachten zoals krampen of gasvorming kan veroorzaken, wat de REM-slaap verstoort en daarmee ook andere lichaamsprocessen beïnvloedt.
De cijfers liegen er niet om. De nachtelijke bloeddruk daalde met 3,5 procent en de hartslag met 5 procent. Ook overdag werd er gezondheidswinst geboekt: de alvleesklier reageerde beter op glucose, waardoor de bloedsuikerspiegel stabieler bleef.
Dr. Daniela Grimaldi van Northwestern University vat het samen: “Het afstemmen van de vastenperiode op het natuurlijke slaapritme verbetert de coördinatie tussen hart, stofwisseling en slaap. Gezamenlijk beschermt dit de cardiovasculaire gezondheid.”
Kortom: doe je hart een plezier en laat die late avondsnack staan.
Bron: AHA/ASA Journals – Sleep-Aligned Extended Overnight Fasting Improves Nighttime and Daytime Cardiometabolic Function

Lees ook

We hadden het al die tijd mis over vastenWe hadden het al die tijd mis over vasten
Wetenschap: Intermittent vasten werkt beter dan calorieën tellenWetenschap: Intermittent vasten werkt beter dan calorieën tellen
Van intermitting vasten kan je kaal wordenVan intermitting vasten kan je kaal worden
loading

POPULAIR NIEUWS

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

anp190226149 1

Advocatenpaar Knoops beschuldigd van dure wanprestatie door ex-cliënt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

Loading