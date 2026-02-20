Export EU-staal naar VS daalt met 30 procent door hogere tarieven

BRUSSEL (ANP) - De verhoogde importheffingen raken de staalindustrie in de Europese Unie hard. De export van staal vanuit de EU naar de Verenigde Staten is in de tweede helft van vorig jaar met 30 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt Europese belangenvereniging voor de staalindustrie Eurofer op basis van gegevens van Eurostat.

De Amerikaanse president Donald Trump verhoogde in juni vorig jaar het tarief op staal van 25 naar 50 procent. In augustus kwamen daar extra heffingen op producten met veel staal bij, zoals machines.

De dalende export is "een duidelijk signaal" dat de tarieven "schadelijk zijn voor onze industrie", reageert directeur-generaal van Eurofer Axel Eggert.

Hij benadrukt daarom opnieuw het belang van een "evenwichtige en eerlijke" handelsdeal tussen de VS en de EU. Brussel en Washington kwamen afgelopen zomer tot een overeenkomst waardoor de tarieven voor de meeste Europese producten zijn teruggebracht tot 15 procent. Staal en aluminium bleven hiervan uitgezonderd.