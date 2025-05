Europese leiders: ook Trump wil eerst deelname Moskou aan bestand

OSLO (ANP) - Ook de Verenigde Staten vinden nu dat er een staakt-het-vuren moet komen voor het overleg over het beëindigen van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne verder kan, zeggen Noord-Europese leiders. Bovendien zouden de VS volgens hen bereid zijn tot sancties als Moskou niet instemt met een staakt-het-vuren. Oekraïne zegt al langer dat er pas te onderhandelen valt als Rusland akkoord gaat met het Amerikaanse plan voor een dertigdaags bestand.

De tien leiders van Noord-Europese landen, onder wie premier Dick Schoof, belden donderdagavond met de Amerikaanse president Donald Trump tijdens hun defensietop in Oslo. Dat was een "heel nuttig" gesprek, zeggen de Noorse premier Jonas Gahr Støre en de Finse president Alexander Stubb.

"Ik denk dat is aanvaard en begrepen dat we eerst een onvoorwaardelijke wapenstilstand nodig hebben die wordt gecontroleerd en nageleefd", zei Støre vrijdagochtend. "Voordat je begint aan de onderhandelingen over de grote kwesties om een duurzame vrede te bereiken."