Paus Leo houdt eerste mis in Sixtijnse Kapel

VATICAANSTAD (ANP/RTR) - De nieuwe paus Leo heeft in de Sixtijnse Kapel zijn eerste mis gehouden. Hij ging voor in het gebed voor alle kardinalen, die hem donderdag in diezelfde zaal kozen als leider van de Rooms-Katholieke Kerk.

Leo XIV, geboren in Chicago als Robert Prevost, sprak kort in het Engels voordat hij overging op het Italiaans. Hij dankte God en zei dat hij hoopt dat zijn verkiezing licht kan brengen "in de donkere nachten van deze wereld".

De 69-jarige Amerikaan, die sinds 2015 ook de Peruviaanse nationaliteit heeft, verklaarde dat hij een "trouwe toezichthouder" voor de kerk wil zijn. Hij voegde eraan toe dat de kerk zich moet laten zien door de heiligheid van haar leden en niet door de "grandeur van haar gebouwen".