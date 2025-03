Europese partijen willen bevroren Russisch geld naar Oekraïne

STRAATSBURG (ANP) - Meerdere partijen in het Europees Parlement roepen op om de miljarden bevroren Russische tegoeden vrij te maken en beschikbaar te stellen voor Oekraïne. Onder meer fractievoorzitter van de sociaaldemocraten Iratxe García Pérez riep daar dinsdag toe op in het Europees Parlement tijdens een debat over Europese veiligheid en Oekraïne. Zij zei dat de 200 miljard aan bevroren Russische tegoeden gebruikt zouden moeten worden om Oekraïne te bewapenen en opnieuw op te bouwen.

Ook de centrumrechtse Europese Conservatieven en Hervormers (ECH) zien het Russische geld graag naar Oekraïne gaan. "Het is genoeg om Oekraïne voor nog vijf jaar oorlog te kunnen steunen", zei Europarlementariër Patryk Jaki. De Groenen spraken eveneens in het debat steun uit voor het vrijmaken van het Russische geld voor Oekraïne.

Momenteel wordt de rente van de Russische tegoeden wel gebruikt voor hulp aan Oekraïne. Woensdag staat er een debat over de tegoeden gepland in het Europees Parlement.