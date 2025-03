Commissie wil terugkeercentra voor asielzoekers buiten EU

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie presenteert later dinsdag haar nieuwe en strengere regels rond de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Onderdeel van dat plan zijn terugkeercentra buiten de Europese Unie voor afgewezen asielzoekers, ook wel terugkeerhubs genoemd. Gezinnen met kinderen en minderjarige asielzoekers die alleen reizen, mogen niet in dergelijke centra worden vastgezet, zo staat in het voorstel van Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie).

Terugkeerbesluiten van asielzoekers in het ene land gaan voor alle andere EU-lidstaten gelden, zo stelt hij verder voor. Nu zijn de meeste lidstaten verplicht een nieuw terugkeerbesluit te nemen. De nieuwe regel voorkomt dubbel werk, zo staat in het voorstel.

Afgewezen asielzoekers moeten verplicht meewerken aan de terugkeer naar het land van herkomst. Eerder afgewezen asielzoekers krijgen een verbod om nog een keer naar de EU te komen. Asielzoekers die een ernstig misdrijf hebben gepleegd, worden gedwongen teruggestuurd.

Een "doeltreffend en gemeenschappelijk EU-systeem voor terugkeer is een centrale pijler van het migratie- en asielpact", staat in het voorstel van Brunner. In dat pact, dat volgend jaar juni van kracht wordt, staan strengere regels voor de toelating, verdeling en opvang van asielzoekers. Regels voor het terugsturen staan daar niet in, maar zonder regels "wordt het hele migratie- en asielstelsel ondermijnd", zo staat in het voorstel. Een op de vijf asielzoekers die moet vertrekken, doet dat nu ook daadwerkelijk.