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Europese regeringsleiders willen spoedoverleg over situatie Ceuta

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 13:48
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BRUSSEL (ANP) - De regeringsleiders van 22 EU-lidstaten vragen in een open brief om spoedoverleg naar aanleiding van de situatie in de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko. Daar wisten de afgelopen dagen tienduizenden Marokkanen zwemmend de oversteek te maken, waarna de meesten van hen alweer terugkeerden.
De landen vragen om een video-overleg tussen de ministers van Binnenlandse Zaken. Daarin zouden ze het moeten hebben over onder meer versterkte steun van de grensbewakingsdienst Frontex en de samenwerking met Marokko.
Ze zeggen zich ervan bewust te zijn dat het erop lijkt dat niemand verder door heeft kunnen reizen naar Europa. Desondanks stellen ze dat niet de indruk moet worden gewekt dat illegale binnenkomst in de Europese Unie mogelijk is. Dat zou verdere pogingen om de EU te betreden aanmoedigen, stellen de regeringsleiders. Ook de Nederlandse premier Rob Jetten ondertekende de brief.
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