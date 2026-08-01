China veroordeelt uitbreiding zwarte lijst van bedrijven door VS

Beijing (ANP/DPA) - China veroordeelt het besluit van de Verenigde Staten om 43 Chinese bedrijven toe te voegen aan een zwarte lijst van bedrijven die dwangarbeid verrichten. Onder de getroffen bedrijven bevinden zich bedrijven actief in de katoenindustrie, elektronica en farmaceutische industrie.

De Amerikaanse autoriteiten stellen dat de bedrijven materialen gebruiken vanuit de regio Xinjiang of deelnemen aan door de staat gerunde arbeidsprogramma's in de noordwestelijke Chinese regio waar veel Oeigoeren wonen. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen de Chinese autoriteiten al tijden van onderdrukking van de Oeigoeren. Die instanties beschuldigen China ook van dwangarbeid van mensen in de regio. China ontkent dit.

Tegenover de South China Morning Post zegt een woordvoerder van de Chinese ambassade dat de beschuldigingen "niets dan leugens" bevatten. "De Chinese wet verbiedt dwangarbeid expliciet." De woordvoerder stelt dat de VS deze "zogenaamde dwangarbeid-kwestie" gebruiken om China zwart te maken.