Europol waarschuwt voor kindermisbruikcultussen op internet

DEN HAAG (ANP) - Europol waarschuwt voor de opkomst van "gewelddadige onlinegemeenschappen" die minderjarigen inpalmen om ze uiteindelijk te misbruiken. Het Europese politieagentschap waarschuwt dat kinderen goed in de gaten gehouden moeten worden om te voorkomen dat ze door dit soort cultussen geworven worden. "Deze netwerken radicaliseren geesten in de schaduw en zetten ze aan tot geweld in de echte wereld", zegt het hoofd van Europol, Catherine De Bolle.

Er zijn volgens Europol meerdere van dit soort cultussen. Die hebben het vooral gemunt op kinderen en tieners van 8 tot 17 jaar oud, "met name lhbtq+, raciale minderheden en zij die worstelen met geestelijke problemen, zoals depressie en zelfmoordgedachten". Vervolgens wordt vertrouwen gewonnen, persoonlijke informatie verzameld en worden slachtoffers uiteindelijk misbruikt.

De minderjarigen zouden al mensen hebben aangevallen of zelfs vermoord hebben, onder wie familieleden en soms willekeurige passanten. Misbruikers zouden ook kinderen dwingen om seksueel beeldmateriaal te maken en dergelijke beelden delen met andere leden van de groep.