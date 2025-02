KNMI hoeft weerapp van rechter niet aan te passen

DE BILT (ANP) - Het KNMI hoeft zijn weerapp niet aan te passen, heeft de rechtbank geoordeeld in een kort geding. De Nederlandse Vereniging van Weerbedrijven (NVWB) vindt dat het KNMI oneerlijk concurreert met commerciële weerapps als Buienradar en Buienalarm en had een zaak tegen het instituut aangespannen.

In de weerapp van het KNMI krijgen mensen waarschuwingen bij gevaarlijk weer. Ook is het lokale weerbericht te zien en zijn radarbeelden te bekijken. De weerbedrijven stelden dat het aanbieden van zo'n gedetailleerd weerbericht niet bij de taken van het KNMI hoort. Ze eisten dat het KNMI alleen een beperkt weerbericht beschikbaar zou stellen.

De specifieke gegevens per locatie staan al sinds 2017 in de KNMI-app. Het is de rechter dan ook niet duidelijk wat het spoedeisende belang van de weerbedrijven is in deze zaak. "Zo'n spoedeisend belang is wel nodig om in kort geding een vordering toegewezen te krijgen", aldus de rechtbank Den Haag.