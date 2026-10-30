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Evacuatie van inwoners Olesjky begonnen, hulpgoederen aangekomen

Samenleving
door anp
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OLESJKY (ANP/RTR) - De evacuatie van inwoners van de Oekraïense stad Olesjky is begonnen, zeggen Rusland en Oekraïne. Ook wordt gemeld dat een begin is gemaakt met de distributie van humanitaire hulpgoederen. De stappen maken deel uit van een humanitair bestand dat tot en met zondag geldt.
Er zijn bussen geregeld om mensen weg te halen uit de bezette stad. Volgens de Russische mensenrechtencommissaris Jana Lantratova willen sommige inwoners naar Rusland reizen en een ander deel naar Oekraïne. "Iedereen krijgt de mogelijkheid om dat te doen." Het is niet duidelijk hoeveel van hen naar Rusland zullen gaan.
De Oekraïense premier Serhi Koretsky heeft gezegd dat naar verwachting 527 inwoners terugkeren naar gebied dat onder Oekraïense controle staat. Hij vertelde in het parlement dat de groep via Rusland naar Belarus reist om vanaf daar de grens met Oekraïne over te steken.
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