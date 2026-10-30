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Dakar Rally van 2027 verplaatst naar Portugal en Marokko

Sport
door anp
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BOULOGNE-BILLANCOURT (ANP/RTR) - De Dakar Rally van 2027 vindt plaats in Portugal en Marokko, melden de organisatoren. De race zou aanvankelijk worden verreden in Saudi-Arabië. Vorige week maakten de Franse organisator Amaury Sport Organisation (ASO) en de lokale Saudi Motorsport Company (SMC) bekend hier vanaf te zien vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
"Gezien de recente gebeurtenissen in Saudi-Arabië, met name de escalatie van de aanvallen door Houthi-strijders in Jemen op Riyad, zal de Rally in 2027 worden verplaatst naar Europa en Afrika", aldus de ASO in een verklaring. De organisatie zei eerder al in 2028 voor de vijftigste editie alsnog te willen gaan voor een race op Saudisch grondgebied.
De start van de Rally staat gepland op 9 januari in de Portugese Algarve, waarna de race twee dagen later in Marokko wordt vervolgd. De finish is op 23 januari na 7824 kilometer in Marrakesh.
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