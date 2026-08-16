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Phijffers loodst estafettemannen naar brons op 4x400 meter op EK

Sport
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 23:13
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BIRMINGHAM (ANP) - De estafettemannen op de 4x400 meter hebben op de EK atletiek in Birmingham de bronzen medaille veroverd. Eugene Omalla, Keenan Blake, Terrence Agard en Jonas Phijffers eindigden in de finale als derde achter Italië en Groot-Brittannië.
Phijffers moest als laatste loper alles geven om de medaille te pakken. Hij lag in vierde positie bij het uitkomen van de laatste bocht en wist de Belg Daniel Segers praktisch op de finishlijn voorbij te streven.
Phijffers boekte al zijn derde succes op de EK in Birmingham. Hij won eerder individueel brons op de 400 meter en brons met de gemengde estafetteploeg.
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